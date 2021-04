More people in Ontario will soon be able to book a shot to get a COVID-19 vaccine at a pharmacy.

The provincial government said Thursday that it is lowering the age of those who can book a shot at a pharmacy to 55. The shot was previously available to those 60 and up.

The province made the announcement as it prepares to expand the pharmacy vaccination program to 350 more locations across Ontario.

All of the pharmacies will be administering the AstraZeneca vaccine.

Some of the new locations will begin offering appointments to get the shots as early as this Saturday.

The expansion doubles the number of pharmacy locations to 700 and provincial officials said there could be as many as 1,500 locations by the end of April.

"With more locations coming on board, these settings will make receiving the COVID-19 vaccine easier and more convenient for eligible populations across the province,” Health Minister Christine Elliott said in a statement. “I encourage everyone to sign up when it's their turn. Until we receive enough vaccines so that the majority of Ontarians can be vaccinated it remains critical for everyone to continue following public health measures we know work and keep us safe."

The AstraZeneca vaccine is easier to store and transport than the Pfizer and Moderna vaccines, making it easier to distribute to pharmacies and doctors’ offices.

The initial program was rolled out earlier this month in three public health units using a supply of the biologically identical COVISHIELD vaccine received from the Serum Institute of India. Canada recently received a shipment of 1.5 million doses of the AstraZeneca vaccine from the United States as part of a “vaccine loan” agreement. Of that shipment, Ontario received 583,400 doses.

Health Canada has now approved the manufacturing facilities where the U.S. AstraZeneca doses were produced, clearing the way for them to be distributed in Canada, The Public Health Agency of Canada confirmed to CTV News Thursday.

Federal health officials recently advised that the vaccine should only be given to those 55 and over while officials review the data around a very small number of blood clots that have occurred in younger patients who have received the vaccine in Europe.

In a statement issued Wednesday evening, Health Canada said that it continues to review the data to assess the vaccine, but that the benefits of using it outweigh the risks of not getting a shot.

“Based on all of the evidence available internationally to date, Health Canada continues to consider that the benefits of the AstraZeneca and COVISHIELD vaccines to protect against COVID-19 outweigh the potential risks,” the statement read.

Appointments are required to get the shot and can be made by contacting participating pharmacies.

Family doctors in select areas will also be receiving a limited supply of the vaccine and will reach out directly to their patients to book appointments, the province said.

PHASE 2 – LIST OF NEW PHARMACY LOCATIONS ALGOMA SHOPPERS DRUG MART #667 220 ONTARIO AVE / /ELLIOT LAKE /ON /P5A1Y5 LOBLAW PHARMACY #4101 44-50 GREAT NORTHERN RD / /SAULT STE MARIE /ON /P6B4Y5 WEST END PHARMACY 658 SECOND LINE WEST UNIT 3 / /SAULT STE MARIE /ON /P6C2K9 BRANT REXALL 72 GRAND RIVER ST NORTH / /PARIS /ON /N3L2M2 DRUGSTORE PHARMACY #540 410 FAIRVIEW DR / /BRANTFORD /ON /N3R7N7 SOBEYS PHARMACY #7220 307 GRAND RIVER ST N / /PARIS /ON /N3L2N9 CHATHAM-KENT SHOPPERS DRUG MART #1037 420 QUEEN ST / /CHATHAM /ON /N7M2J2 REXALL #8150 401 ST CLAIR ST / /CHATHAM /ON /N7L3K3 MACTAVISH PHARMACY 480 ST GEORGE ST / /DRESDEN /ON /N0P1M0 DURHAM COSTCO PHARMACY #159 150 KINGSTON RD E / /AJAX /ON /L1Z1E5 COSTCO PHARMACY #1128 130 RITSON RD / /OSHAWA /ON /L1G0A6 SHOPPERS DRUG MART #689 1430 KING ST E / /COURTICE /ON /L1E2J5 SHOPPERS DRUG MART #1224 15 WESTNEY RD N UNIT 1 / /AJAX /ON /L1T1P4 SHOPPERS DRUG MART #1212 650 KINGSTON RD / /PICKERING /ON /L1V3N7 PRINGLE CREEK PHARMASAVE 728 ANDERSON STREET / /WHITBY /ON /L1N3V6 SHOPPERS DRUG MART #675 91 DUNDAS ST W / /WHITBY /ON /L1P1P7 SHOPPERS DRUG MART #508 1801 DUNDAS STREET EAST / /WHITBY /ON /L1N7C5 SHOPPERS DRUG MART #615 20 WARREN AVENUE / /OSHAWA /ON /L1J0A1 SHOPPERS DRUG MART #1221 5979 BALDWIN ST S / /BROOKLIN /ON /L1M2J7 REXALL #2246 7-955 WESTNEY RD SOUTH / /AJAX /ON /L1S3K7 HEALTH-RITE PHARMACY 75 BAYLY ST W / /AJAX /ON /L1S7K7 REXALL #1446 1900 DIXIE RD / /PICKERING /ON /L1V6M4 LOBLAW PHARMACY #1012 30 KINGSTON RD W / /AJAX /ON /L1T4K8 PORT PERRY REMEDY'S RX 1893 SCUGOG ST / /PORT PERRY /ON /L9L1H9 WILMOT CREEK PHARMACY* 2-1 WHEELHOUSE DR / /NEWCASTLE /ON /L1B1B9 PHARMASAVE UXBRIDGE MED PHARM SUITE1B 29 TORONTO STREET S / /UXBRIDGE /ON /L9P1V9 REXALL PHARMA PLUS #1504 438 KING ST WEST / /OSHAWA /ON /L1J2K9 REXALL #6929 UNIT C-2 ELGIN PARK DRIVE / /UXBRIDGE /ON /L9P0B1 PHMCY ASSOCIATES OF PORT PERRY B-11 WATER STREET / /PORT PERRY /ON /L9L1H9 LOVELL DRUGS 617 VICTORIA ST W UNIT 9 / /WHITBY /ON /L1N0E4 DRUG STORE PHARMACY #4307 30B BEAVER AVE / /BEAVERTON /ON /L0K1A0 WAL-MART PHARMACY 6 WELWOOD RD / /UXBRIDGE /ON /L9P1X4 LOVELL DRUGS 600 GRANDVIEW ST S / /OSHAWA /ON /L1H8P4 SUNDERLAND PHARMACY LTD* 103 RIVER ST / /SUNDERLAND /ON /L0C1H0 SUPERSEVEN PHARMACY UNIT 15 /2200 BROCK RD /PICKERING /ON /L1X2R2 EASTERN ONTARIO PHARMACIE JEAN COUTU #159 80 MAIN ST E / /HAWKESBURY /ON /K6A1A3 SEAWAY VALLEY PHARMACY 507 MAIN ST /PO BOX 757 /WINCHESTER /ON /K0C2K0 EMBRUN REMEDY'S RX 753 NOTRE DAME ST /PO BOX 189 /EMBRUN /ON /K0A1W0 GREY-BRUCE THORNBURY PHARMACY 45 ARTHUR ST / /THORNBURY /ON /N0H2P0 MARKDALE PHARMACY 29 TORONTO STREET NORTH / /MARKDALE /ON /N0C1H0 MCKENZIE'S PHARMACY LTD* 608 BERFORD ST / /WIARTON /ON /N0H2T0 KRISTEN'S PHARMACY 3-197 ALBERT ST S / /SOUTHAMPTON /ON /N0H2L0 HALDIMAND-NORFOLK SHOPPERS DRUG MART #1159 470 NORFOLK STREET / /SIMCOE /ON /N3Y3P7 HAUSERS PHARMACY 140 BROAD ST E / /DUNNVILLE /ON /N1A1E9 WAL-MART PHARMACY 160 QUEENSWAY E / /SIMCOE /ON /N3Y0A8 HALIBURTON KAWARTHA PR SHOPPERS DRUG MART #1217* 341-343 KENT ST W / /LINDSAY /ON /K9V2Z7 PORT HOPE PHARMASAVE 60 ONTARIO STREET / /PORT HOPE /ON /L1A2T8 WAL-MART PHARMACY 73 STRATHY RD / /COBOURG /ON /K9A5J7 KAWARTHA LAKES PHARMACY* 4A-55 ANGELINE ST N / /LINDSAY /ON /K9V5B7 RX DRUG MART 16 GRAND RD / /CAMPBELLFORD /ON /K0L1L0 HALTON COSTCO PHARMACY #253 1225 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7P1X7 SHOPPERS DRUG MART #739 3023 NEW ST / /BURLINGTON /ON /L7R1K3 SHOPPERS DRUG MART #1055 4524 NEW ST / /BURLINGTON /ON /L7L2X8 SHOPPERS DRUG MART #1271 2501 THIRD LINE / /OAKVILLE /ON /L6M5A9 MOUNT ROYAL PHARMACY LTD 2047 MOUNT FOREST DR / /BURLINGTON /ON /L7P1H4 YOUNG'S PHARMACY AND HOMECARE 47 MAIN STREET SOUTH / /GEORGETOWN /ON /L7G3G2 SHOPPERS DRUG MART #923 1515 REBECA ST / /OAKVILLE /ON /L6L5H8 REXALL 523 MAPLE GROVE RD / /OAKVILLE /ON /L6J4W3 WAL-MART PHARMACY 235 HAYS BLVD / /OAKVILLE /ON /L6H6M8 SHOPPERS DRUG MART #1201 6951 DERRY RD W /BLD B /MILTON /ON /L9T7H5 METRO PHARMACY #590 1011 UPPER MIDDLE RD E / /OAKVILLE /ON /L6H4L2 SHOPPERS DRUG MART #1344 1020 KENNEDY CIRCLE / /MILTON /ON /L9T0J9 SHOPPERS DRUG MART #748 D5-1011 UPPER MIDDLE RD / /OAKVILLE /ON /L6H4L3 REXALL #2089 5061 NEW STREET / /BURLINGTON /ON /L7L1V2 REXALL 2201 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7P3N8 REXALL #6964 6541 DERRY RD / /MILTON /ON /L9T7W1 WAL-MART PHARMACY 1280 STEELES AVE E / /MILTON /ON /L9T6R1 WAL-MART PHARMACY 4515 DUNDAS ST W RR#1 / /BURLINGTON /ON /L7M5B4 LOBLAW PHARMACY #2811 171 GUELPH ST / /GEORGETOWN /ON /L7G4A1 HAMILTON COSTCO PHARMACY #1105 100 LEGEND COURT / /ANCASTER /ON /L9K1J3 SHOPPERS DRUG MART #1056 133 KING ST W / /DUNDAS /ON /L9H1V3 SHOPPERS DRUG MART #1054 SS4-255 DUNDAS STREET EAST / /WATERDOWN /ON /L0R2H6 SHOPPERS DRUG MART 1045 1300 GARTH ST / /HAMILTON /ON /L9C4L7 SHOPPERS DRUG MART #1044 47 WILSON STREET WEST / /ANCASTER /ON /L9G1N1 SHOPPERS DRUG MART #755 75 CENTENNIAL PARKWAY NORTH / /HAMILTON /ON /L8E2P2 COSTCO PHARMACY # 1273 1330 SOUTH SERVICE RD / /STONEY CREEK /ON /L8E5C5 REXALL #202 930 UPPER PARADISE ROAD 13 / /HAMILTON /ON /L9B2N1 REXALL #8205 1119 FENNELL AVE / /HAMILTON /ON /L8T1S2 REXALL #204 1395 UPPER OTTAWA ST / /HAMILTON /ON /L8W3L5 SUPERCARE PHARMACY 410 HWY 8 / /STONEY CREEK /ON /L8G1G2 WAL-MART PHARMACY #3096 500 CENTENNIAL PKWY N / /STONEY CREEK /ON /L8E0G2 REXALL #1743 21-640 MOHAWK RD WEST / /HAMILTON /ON /L9C1X6 REXALL #201 60 HATT ST / /DUNDAS /ON /L9H7T6 WATERDOWN PHARMACY 4-145 HAMILTON ST N / /WATERDOWN /ON /L8B0Y7 WAL-MART PHARMACY #1154 499 MOHAWK ROAD EAST / /HAMILTON /ON /L8V4L7 WESTMOUNT PHARMACY 200-723 RYMAL RD W / /HAMILTON /ON /L9B2N9 REXALL #203 505 RYMAL RD EAST / /HAMILTON /ON /L8W3X1 BINBROOK PHARMACY 3011 HIGHWAY 56 / /BINBROOK /ON /L0R1C0 CAMPBELLVILLE PHARMACY 35 CRAWFORD CRES / /CAMPBELLVILLE /ON /L0P1B0 SHOPPERS DRUG MART #1233 2110 RYMAL ROAD EAST / /HANNON /ON /L0R1P0 HASTINGS PRINCE EDWARD PHARMA PLUS #2261 97 MAIN ST / /PICTON /ON /K0K2T0 KELLY'S DRUG STORE 411 BRIDGE ST E / /BELLEVILLE /ON /K8N1P7 SHOPPERS DRUG MART #1406 118 HASTINGS ST N / /BANCROFT /ON /K0L1C0 HURON PHARMASAVE MICHAEL'S PHARMACY 2 MAIN ST S / /BAYFIELD /ON /N0M1G0 DRUG STORE PHARMACY #4123 62 THAMES RD E / /EXETER /ON /N0M1S3 LAMBTON LOBLAW PHARMACY #2826 600 MURPHY RD / /SARNIA /ON /N7S2X1 FOREST PHARMACY 19 KING ST W / /FOREST /ON /N0N1J0 BRIGHT'S GROVE FAMILY PHCY 2670 NEW LAKESHORE RD / /BRIGHTS GROVE /ON /N0N1C0 LEEDS,GRENVILLE,LANARK SHOPPERS DRUG MART #1505 50 DUFFERIN ST / /PERTH /ON /K7H3A6 WAL-MART PHARMACY 1942 PARKDALE AVE / /BROCKVILLE /ON /K6V7N4 MIDDLESEX-LONDON COSTCO PHARMACY #530 693 WONDERLAND RD N / /LONDON /ON /N6H4L1 SHOPPERS DRUG MART #1328 603 FANSHAWE PARK RD W / /LONDON /ON /N6G5B3 STONEY CREEK PHARMACY* 770 SOUTH WENIGE ROAD / /LONDON /ON /N5X4G7 NIAGARA SHOPPERS DRUG MART #781 3701 PORTAGE RD UNIT 1 / /NIAGARA FALLS /ON /L2J2K8 COSTCO PHARMACY #1414 7500 PIN OAK DR / /NIAGARA FALLS /ON /L2H2E9 SHOPPERS DRUG MART 798 42 ST ANDREWS AVE /UNIT 1 /GRIMSBY /ON /L3M3S2 BOGGIO PHARMACY LTD 200 CATHARINE ST / /PORT COLBOURNE /ON /L3K4K8 SIMPSON'S PHARMACY NIAGARA MEDICAL DENTAL CENTRE /1882 NIAGARA STONE RD /VIRGIL /ON /L0S1T0 SHOPPERS DRUG MART #793 SEAWAY MALL /H2-800 NIAGARA STREET NORTH /WELLAND /ON /L3C5Z4 BOGGIO & EDWARDS RIDGEWAY IDA 307 RIDGE RD N / /RIDGEWAY /ON /L0S1N0 SHOPPERS DRUG MART # 786 1-387 SCOTT STREET / /ST.CATHARINES /ON /L2M3W2 SHOPPERS DRUG MART #1194* 595 SOUTH PELHAM RD / /WELLAND /ON /L3C3C7 WAL-MART PHARMACY 7481 OAKWOOD DR / /NIAGARA FALLS /ON /L2E6S5 SHOPPERS DRUG MART 782 5125 MONTROSE RD / /NIAGARA FALLS /ON /L2H1K7 REXALL #422 4486 ONTARIO ST / /BEAMSVILLE /ON /L0R1B5 RX DRUG MART 144 GRIFFIN STREET / /SMITHVILLE /ON /L0R2A0 BOGGIO & MACKINNON PHARMACY 6680 DRUMMOND ROAD / /NIAGARA FALLS /ON /L2G4P1 REXALL #1800 6484 LUNDY'S LANE / /NIAGARA FALLS /ON /L2G1T6 WAL-MART PHARMACY 420 VANSICKLE RD / /ST CATHARINES /ON /L2R6P9 LOBLAW PHARMACY #550 821 NIAGARA ST N / /WELLAND /ON /L3C1M4 REXALL #6923 399 KING ST / /WELLAND /ON /L3B3K4 LOBLAW PHARMACY #522 221 GLENDALE AVE / /ST CATHARINES /ON /L2T2K9 REXALL 310-C GARRISON RD / /FORT ERIE /ON /L2A1M7 SIMPSON'S APOTHECARY 2-233 KING ST / /NIAGARA ON THE LAKE /ON /L0S1J0 CRESCENT PARK PHARMACY 5-1264 GARRISON RD / /FORT ERIE /ON /L2A1P1 NORTH BAY-PARRY SOUND SHOPPERS DRUG MART 1006* 90 BOWES ST / /PARRY SOUND /ON /P2A2L7 LOBLAW PHARMACY #4230 12035 HIGHWAY #17 / /STURGEON FALLS /ON /P2B2S6 WAL-MART PHARMACY 1500 FISHER ST / /NORTH BAY /ON /P1B2H3 POLLARD IDA PHARMACY 37 SEGUIN STREET / /PARRY SOUND /ON /P2A1B2 NORTHERN SHORES PHARMACY 10 MAPLEWOOD AVENUE / /NORTH BAY /ON /P1B5H2 NORTHWESTERN SHOPPERS DRUG MART #1292 25 DUKE ST / /DRYDEN /ON /P8N1E6 LOBLAW PHARMACY 4063 538 PARK ST / /KENORA /ON /P9N1A1 PHARMASAVE FORT FRANCES 140 SCOTT STREET / /FORT FRANCES /ON /P9A1G6 OTTAWA COSTCO PHARMACY #1362 1405 BLAIR TOWERS PLACE / /GLOUCESTER /ON /K1J1A5 COSTCO PHARMACY #541 770 SILVER SEVEN RD / /KANATA /ON /K2V1A5 SHOPPERS DRUG MART #909 10-499 TERRY FOX DR / /KANATA /ON /K2T1H7 COSTCO PHARMACY #1263 4315 STRANDHERD DRIVE / /NEPEAN /ON /K2J6E5 KANATA PHARMASAVE 101 - 99 KAKULU RD / /KANATA /ON /K2L3C8 SHOPPERS DRUG MART 643 3781 STRANDHERD DR / /NEPEAN /ON /K2J5M4 PAUL'S PHARMASAVE 990 RIVER RD / /MANOTICK /ON /K4M1B9 SHOPPERS DRUG MART #1254 1937 PORTOBELLO BLVD / /ORLEANS /ON /K4A4W9 THE DRUG STORE PHARMACY #4088 1619 ORLEANS BLVD / /GLOUCESTER /ON /K1C7E2 SHOPPERS DRUG MART #1270 680 EAGLESON RD / /KANATA /ON /K2M2G9 THE DRUG STORE PHARMACY #1035 3201 GREENBANK RD / /OTTAWA /ON /K2J4H9 LOBLAW PHARMACY 1071 4270 INNES RD / /OTTAWA /ON /K4A5E6 LOBLAW PHARMACY #1050 1980 BASELINE RD / /NEPEAN /ON /K2C0C6 REXALL #1362 2525 CARLING AVE / /OTTAWA /ON /K2B7Z2 CENTREPOINTE GUARDIAN DRUGS 117 CENTREPOINTE DRIVE / /NEPEAN /ON /K2G5X3 REXALL #95 1615 ORLEANS BLVD / /ORLEANS /ON /K1C7E2 SHOPPERS DRUG MART 1396 410 RICHMOND RD / /OTTAWA /ON /K2A4C4 WAL-MART PHARMACY #1158 171-1980 OGILVIE ROAD / /GLOUCESTER /ON /K1J9L3 LOBLAW PHARMACY 4109 200 GRANT CARMAN DR / /NEPEAN /ON /K2E7Z8 REXALL #2014 C-1725 WALKLEY RD / /OTTAWA /ON /K1V2P6 THE DRUG STORE PHARMACY #1023 59A ROBERTSON RD / /NEPEAN /ON /K2H5Y9 WAL-MART PHARMACY 5357 FERNBANK RD / /KANATA /ON /K2S0T7 SHOPPERS DRUG MART #1243 322 RIDEAU STREET / /OTTAWA /ON /K1N5Y5 CROWN POINTE PHARMACY 13-900 WATTERS RD / /ORLEANS /ON /K4A0B4 PHARMASAVE CYRIL PHARMACY 1795 KILBORN AVENUE / /OTTAWA /ON /K1H6N1 THE DRUGSTORE PHARMACY #4104 2681 ALTA VISTA DR / /OTTAWA /ON /K1V7T5 GOOD HEALTH PHARMACY 2-4188 SPRATT RD / /GLOUCESTER /ON /K1V0Z6 SOBEYS PHARMACY #7217 700 TERRY FOX DR / /KANATA /ON /K2L4H4 SOBEYS PHARMACY 5150 INNES RD / /ORLEANS /ON /K4A0G4 OSGOODE PHARMACY 3192 LOGAN FARM DR / /OSGOODE /ON /K0A2W0 INNES IDA PHARMACY 101-4473 INNES RD / /OLREANS /ON /K4A1A7 SOBEYS PHARMACY (7263) 840 MARCH RD / /KANATA /ON /K2K1X7 STITTSVILLE WHOLE HEALTH PHARM C-1609 STITTSVILLE MAIN ST / /OTTAWA /ON /K2S1B8 APOTHE SOS PHARMACY 8-314 CENTRAL PARK DR / /OTTAWA /ON /K2C0R2 PEEL COSTCO PHARMACY #526 5900 RODEO DR / /MISSISSAUGA /ON /L5R3S9 COSTCO PHARMACY #531 3180 LAIRD RD / /MISSISSAUGA /ON /L5L6A2 COSTCO PHARMACY #162 100 BISCAYNE CRES / /BRAMPTON /ON /L6W4S1 SHOPPERS DRUG MART #705 160 MAIN ST S UNIT 2 / /BRAMPTON /ON /L6W2E1 SHOPPERS DRUG MART #1376 7205 GOREWAY DRIVE / /MISSISSAUGA /ON /L4T2T9 SHOPPERS DRUG MART #777 4141 DIXIE RD / /MISSISSAUGA /ON /L4W1V5 SHOPPERS DRUG MART #1093 25 GREAT LAKES DR / /BRAMPTON /ON /L6R2S5 WAL-MART PHARMACY 100 CITY CENTRE DR / /MISSISSAUGA /ON /L5B2C9 SHOPPERS DRUG MART #908 3980 GRAND PARK DR / /MISSISSAUGA /ON /L5B4M6 SHOPPERS DRUG MART #1100 5035 HURONTARIO ST / /MISSISSAUGA /ON /L4Z3X7 SHOPPERS DRUG MART #694 930 NORTH PARK DR / /BRAMPTON /ON /L6S3Y5 GORE PHARMACY IDA 4515 EBENEZER RD SUITE 110 / /BRAMPTON /ON /L6P2K7 SHOPPERS DRUG MART #905 1585 MISSISSAUGA VALLEY BLVD / /MISSISSAUGA /ON /L5A3W9 SHOPPERS DRUG MART #1177 11965 HURONTARIO ST / /BRAMPTON /ON /L6Z3C9 HERITAGE HILLS PHARMACY 9,10-4646 HERITAGE HILLS BLVD / /MISSISSAUGA /ON /L5R1Y4 SHOPPERS DRUG MART #702 UNIT 379-25 PEEL CENTRE DR / /BRAMPTON /ON /L6T3R5 SHOPPERS DRUG MART #1147 101-5602 TENTH LINE W / /MISSISSAUGA /ON /L5M5S5 REXALL #1321 B7-1240 EGLINTON AVE WEST / /MISSISSAUGA /ON /L5V1N3 METRO PHARMACY #595 25 PEEL CENTRE DR / /BRAMPTON /ON /L6T3R5 SHOPPERS DRUG MART #775 SHERIDAN MALL /2225 ERIN MILLS PKWY /MISSISSAUGA /ON /L5K1T9 SHOPPERS DRUG MART #791 1-5425 CREDITVIEW RD / /MISSISSAUGA /ON /L5V2P3 REXALL 377 BURNAMTHORPE RD EAST / /MISSISSAUGA /ON /L5A3Y1 REXALL 10035 HURONTARIO ST /UNITS 13-15 /BRAMPTON /ON /L6Z0E6 REXALL #984 499 MAIN ST SOUTH / /BRAMPTON /ON /L6Y1N7 DRUG STORE PHARMACY #4143 35 WORTHINGTON AVE / /BRAMPTON /ON /L7A2Y7 APPLE-HILLS MEDICAL PHARMACY 1221 BLOOR ST E / /MISSISSAUGA /ON /L4Y2N8 SHOPPERS DRUG MART #902 7070 MCLAUGHLIN RD / /MISSISSAUGA /ON /L5W1W7 DRUG STORE PHARMACY #4120 1250 SOUTH SERVICE RD / /MISSISSAUGA /ON /L5E1V4 REXALL #6924 405 QUEEN ST SOUTH / /BOLTON /ON /L7E2B5 TRUSCOTT PHARMACY 2425 TRUSCOTT DRIVE / /MISSISSAUGA /ON /L5J2B4 WALMART PHARMACY 1500 DUNDAS ST EAST / /MISSISSAUGA /ON /L4X1L4 LAKERIDGE PHARMACY* 456 VODDEN ST E / /BRAMPTON /ON /L6S5Y7 REXALL #980 A01-545 STEELES AVE WEST / /BRAMPTON /ON /L6Y4E7 WOODLAND VILLAGE PHARMACY 3353 CREDIT WOODLANDS / /MISSISSAUGA /ON /L5C2K1 DRUGSTORE PHARMACY #1080 3050 ARGENTIA RD / /MISSISSAUGA /ON /L5N8E1 DRUGSTORE PHARMACY #4068 60 QUARRY EDGE DR / /BRAMPTON /ON /L6V1K2 WAL-MART PHARMACY #1120 5085 MAYFIELD ROAD / /BRAMPTON /ON /L6R3S9 CARL'S IDA PHARMACY 1207 HURONTARIO STREET / /MISSISSAUGA /ON /L5G3H2 WAL-MART PHARMACY #1211 5100 ERIN MILLS PARKWAY / /MISSISSAUGA /ON /L5M4Z5 PHARMASAVE #638 102-15955 AIRPORT RD / /CALEDON /ON /L7C1H9 FRESHCO 3998 COTTRELLE BLVD / /BRAMPTON /ON /L6P2R1 LOBLAW PHARMACY #1090 250 LAKESHORE ROAD WEST / /MISSISSAUGA /ON /L5H1G3 DIXIE 5 PHARMACY 1185 DUNDAS ST E / /MISSISSAUGA /ON /L4Y2C6 PERTH LISTOWEL REMEDY'S RX 600 MITCHELL ROAD / /LISTOWEL /ON /N4W3T1 PETERBOROUGH COSTCO PHARMACY #591 485 THE PARKWAY / /PETERBOROUGH /ON /K9J2A1 WAL-MART PHARMACY 1002 CHEMONG RD / /PETERBOROUGH /ON /K9H7E2 HIGH ST. GUARDIAN PHARMACY 9-815 HIGH STREET / /PETERBOROUGH /ON /K9J8J9 PORCUPINE SHOPPERS DRUG MART #1347 681 ALGONQUIN BLVD E UNIT 5 / /TIMMINS /ON /P4N8S6 WALLACE DRUG STORE 109-6 AVENUE /PO BOX 1810 /COCHRANE /ON /P0L1C0 REXALL 142 PROGRESS CRES /UNIT B /KAPUSKASING /ON /P5N3H6 RENFREW REXALL #6947 22 BASKIN DRIVE EAST / /ARNPRIOR /ON /K7S3G8 WAL-MART PHARMACY 980 O'BRIEN RD RR 1 / /RENFREW /ON /K7V3Z4 WAL-MART PHARMACY 1108 PEMBROKE ST E / /PEMBROKE /ON /K8A7R4 SIMCOE-MUSKOKA SHOPPERS DRUG MART # 973 9186 HIGHWAY 93 / /MIDLAND /ON /L4R4K4 SHOPPERS DRUG MART #646 175 FIRST ST / /COLLINGWOOD /ON /L9Y1A5 COSTCO PHARMACY #252 41 MOLSON PARK DR / /BARRIE /ON /L4N9A9 SHOPPERS DRUG MART #977 4-1900 MOSLEY STREET / /WASAGA BEACH /ON /L9Z1Z3 SHOPPERS DRUG MART #647 51 KING WILLIAM ST / /HUNTSVILLE /ON /P1H1G4 SHOPPERS DRUG MART 651 165 WELLINGTON ST W / /BARRIE /ON /L4N1L7 SHOPPERS DRUG MART #971 149 WESTMOUNT DRIVE NORTH / /ORILLIA /ON /L3V6C7 REXALL 55 HWY 118 WEST / /BRACEBRIDGE /ON /P1L1T2 SHOPPERS DRUG MART #696 140 HOLLAND ST W / /BRADFORD /ON /L3Z1R7 PUREHEALTH PHARMACY 201 GEORGIAN DR / /BARRIE /ON /L4M6M2 ARCADE AND JORY GUARDIAN PHARM 286 KING STREET / /MIDLAND /ON /L4R3M6 REXALL #2303 461 HOLLAND STREET WEST /BLDG 0 /BRADFORD /ON /L3Z0C1 GRAVENHURST IDA PHARMACY 180 BROCK STREET / /GRAVENHURST /ON /P1P1X2 SHOPPERS DRUG MART #1028 420 ESSA RD / /BARRIE /ON /L4N9J7 DRUGSTORE PHARMACY #580 289 COLDWATER RD / /ORILLIA /ON /L3V6J3 ANGUS BORDEN GUARDIAN PHARMACY 6 RIVER DRIVE UNIT 1 / /ANGUS /ON /L0M1B2 WHITFIELD GUARDIAN* 16 QUEEN STREET WEST / /ELMVALE /ON /L0L1P0 REXALL 149 YOUNG ST / /ALLISTON /ON /L9R2A9 REXALL PHARMA PLUS #1378 567 ESSA RD / /BARRIE /ON /L4N6A9 DRUGSTORE PHARMACY #565 620 YONGE ST / /BARRIE /ON /L4N4E5 LOBLAW PHARMACY 472 BAYFIELD ST / /BARRIE /ON /L4M5A2 PHARMA PLUS #2139 7975 YONGE ST /BOX 7047 /INNISFIL /ON /L9S1A8 COOKSTOWN PHARMASAVE 52 QUEEN ST W / /COOKSTOWN /ON /L0L1L0 SPRINGWATER PHARMACY 1017 CARSON RD / /BARRIE /ON /L4M0K1 ALCONA PHARMACY 14-1070 INNISFIL BEACH ROAD / /INNISFIL /ON /L9S4T9 SOUTHWESTERN SHOPPERS DRUG MART #1172 959 DUNDAS ST E / /WOODSTOCK /ON /N4S1H2 SHOPPERS DRUG MART #738* 107 EDWARD ST / /ST THOMAS /ON /N5P1Y8 YUREK PHARMACY LIMITED* 519 TALBOT ST / /ST THOMAS /ON /N5P1C3 INGERSOLL PHARMASAVE 1-19 KING STREET / /INGERSOLL /ON /N5C1G3 INGERSOLL REMEDY'S RX 273 KING ST W / /INGERSOLL /ON /N5C2K9 SUDBURY SHOPPERS DRUG MART #653 2015 LONG LAKE RD / /SUDBURY /ON /P3E4M8 REXALL #6950 3080 HWY 69 NORTH / /VAL CARON /ON /P3N1N7 WALDEN FAMILY DRUGSTORE REGIONAL RD 24 / /LIVELY /ON /P3Y1J1 THUNDER BAY SHOPPERS DRUG MART #1525 901 RED RIVER RD / /THUNDER BAY /ON /P7B1K3 DAWSON HEIGHTS PHARMACY 109-109 REGINA AVE / /THUNDER BAY /ON /P7B5B4 OAK MEDICAL PHARMACY 620 ARTHUR ST W / /THUNDER BAY /ON /P7E5R8 TIMISKAMING FINDLAY'S DRUGSTORE 247 WHITEWOOD AVE / /NEW LISKEARD /ON /P0J1P0 SMALLMAN PHARMACY 368 MAIN STREET /PO BOX 129 /HAILEYBURY /ON /P0J1K0 WAL-MART PHARMACY 133 HWY #11 & GRANT RD / /NEW LISKEARD /ON /P0J1P0 TORONTO SHOPPERS DRUG MART #875 2355 WARDEN AVE / /SCARBOROUGH /ON /M1T1V7 SHOPPERS DRUG MART #980 2900 WARDEN AVE / /SCARBOROUGH /ON /M1W2S8 REXALL #406 4040 FINCH AVE EAST / /SCARBOROUGH /ON /M1S4V5 SHOPPERS DRUG MART #827 70 EGLINTON SQUARE BLVD / /TORONTO /ON /M1L2K1 REXALL #299 325 MOORE AVE / /TORONTO /ON /M4G3T6 SHOPPERS DRUG MART #809 3110 BATHURST ST / /NORTH YORK /ON /M6A2A1 SHOPPERS DRUG MART #804 598 SHEPPARD AV W / /NORTH YORK /ON /M3H2S1 SHOPPERS DRUG MART #845 415 THE WESTWAY / /ETOBICOKE /ON /M9R1H5 MEDICAL PHARMACY 110-1333 NEILSON RD / /SCARBOROUGH /ON /M1B4Y9 SHOPPERS DRUG MART #917 4865 LESLIE ST / /TORONTO /ON /M2J2K8 SHOPPERS DRUG MART #854 2550 FINCH AVE W / /NORTH YORK /ON /M9M2G3 SHOPPERS DRUG MART #843 1515 STEELES AVE E / /TORONTO /ON /M2M3Y7 YORKGATE IDA DRUGMART YORKGATE MALL /1 YORK GATE BLVD /NORTH YORK /ON /M3N3A1 FOOD BASICS PHARMACY #596 1571 SANDHURST CIR / /SCARBOROUGH /ON /M1V1V2 SHOPPERS DRUG MART #990 1597 WILSON AVE / /NORTH YORK /ON /M3L1A5 SHOPPERS DRUG MART #1242 2863 ELLESMERE RD / /SCARBOROUGH /ON /M1E5E9 CASSANDRA PHARMACY 2040 VICTORIA PARK AVE / /TORONTO /ON /M1R1V2 SHOPPERS DRUG MART#840 3975 JANE ST / /NORTH YORK /ON /M3N2K1 REXALL #8168 1235 WILSON AVE / /TORONTO /ON /M3M0B2 WAL-MART PHARMACY 1305 LAWRENCE AVE W / /TORONTO /ON /M6L1A5 DEMARCO PHARMACY 2394 KEELE ST / /TORONTO /ON /M6M4A5 SHOPPERS DRUG MART #501 685 MCCOWAN ROAD / /SCARBOROUGH /ON /M1J1K2 REXALL #901 2682 EGLINTON AVE EAST / /SCARBOROUGH /ON /M1K2S3 WAL-MART PHARMACY 300 BOROUGH DR / /SCARBOROUGH /ON /M1P4P5 WELCOME GUARDIAN PHARMACY 1881 YONGE STREET / /TORONTO /ON /M4S3C4 SHOPPERS DRUG MART #1321 110-390 QUEENS QUAY W / /TORONTO /ON /M5V3A6 WAL-MART PHARMACY 165 NORTH QUEEN ST. / /ETOBICOKE /ON /M9C1A7 WAL-MART PHARMACY 2245 ISLINGTON AVE / /TORONTO /ON /M9W3W7 GLEN PARK PHARMACY* 2920 DUFFERIN ST / /TORONTO /ON /M6B3S8 PAN DRUGS* 30 DEAN PARK RD / /SCARBOROUGH /ON /M1B3H1 REXALL #109 4459 KINGSTON RD / /SCARBOROUGH /ON /M1E2N7 DRUG STORE PHARMACY #4576 1530 ALBION RD / /ETOBICOKE /ON /M9V1B4 SHIH PHARMACY 2700 KIPLING AVE UNIT 9 / /REXDALE /ON /M9V4P2 SHOPPERS DRUG MART #869 1533 JANE ST / /TORONTO /ON /M9N2R2 REXALL #2063 4890 DUNDAS ST WEST / /ETOBICOKE /ON /M9A1B5 DRUGSTORE PHARMACY #4342 70 ISLAND RD / /SCARBOROUGH /ON /M1C2P5 LAROSE PHARMACY 140 LAROSE AVE / /WESTON /ON /M9P1B2 WAL-MART PHARMACY #1151 2202 JANE STREET / /TORONTO /ON /M3M1A4 REXALL #877 1127 MARKHAM RD / /SCARBOROUGH /ON /M1H2Y5 LOBLAW PHARMACY #1033 51 GERRY FITZGERALD DR / /TORONTO /ON /M3J3N4 THE DRUGSTORE PHARMCY #4113 220 ROYAL YORK RD / /ETOBICOKE /ON /M8V2V7 PHARMA TRUST DRUG MART* 1935 SHEPPARD AVE W / /DOWNSVIEW /ON /M3L1Y8 DRUG STORE PHARMACY #4285 25 PHOTOGRAPHY CIR / /TORONTO /ON /M6M0A1 EAGLE MANOR PHARMACY* 1901 WESTON RD / /TORONTO /ON /M9N3P5 SHOPPERS DRUG MART #1304 1400 DUPONT ST / /TORONTO /ON /M6H2B2 UPTOWN PHARMACY 243 EGLINTON AVE W / /TORONTO /ON /M4R1B1 REXALL #729 17-5650 YONGE ST / /NORTH YORK /ON /M2M4G3 DUNDAS WEST VILLAGE PHARMACY 2940 DUNDAS ST W / /TORONTO /ON /M6P1Y8 LOBLAW PHARMACY #1000 585 QUEEN ST W / /TORONTO /ON /M5V2B7 HEALING ARTS PHARMACY 113-170 THE DONWAY W / /TORONTO /ON /M3C2J2 MORELLI'S PHARMACY 15 YORK ST / /TORONTO /ON /M5J0A3 CANADA CHEMISTS 1975 AVENUE RD / /TORONTO /ON /M5M4A3 HEALTH CORNER PHARMACY 3-2167 VICTORIA PARK AVE / /SCARBOROUGH /ON /M1R1V5 WATERLOO SHOPPERS DRUG MART #720 1-115 DUNDAS STREET / /CAMBRIDGE /ON /N1R5T8 SHOPPERS DRUG MART #1200 123 PIONEER DRIVE / /KITCHENER /ON /N2P2A3 SHOPPERS DRUG MART #1088* 11 ARTHUR ST N / /ELMIRA /ON /N3B1Z4 WAL-MART PHARMACY 2960 KINGSWAY DR / /KITCHENER /ON /N2C1X1 WESTMOUNT PLACE PHARMACY 50 WESTMOUNT ROAD NORTH / /WATERLOO /ON /N2L2R5 REXALL 16-1405 OTTAWA ST N / /KITCHENER /ON /N2A3Z1 WAL-MART PHARMACY 22 PINEBUSH RD / /CAMBRIDGE /ON /N1R8A9 FREDERICK MALL PHARMACY 385 FREDERICK ST UNIT 15 / /KITCHENER /ON /N2H2P2 REXALL #2477 324 HIGHLAND RD WEST / /KITCHENER /ON /N2M5G2 FOOD BASICS PHARMACY #560 1405 OTTAWA ST N / /KITCHENER /ON /N2A1H3 SOBEYS PHARMACY #7218 450 COLUMBIA ST W / /WATERLOO /ON /N2T2W1 LOBLAW PHARMACY #524 450 ERB ST. W. / /WATERLOO /ON /N2T1H4 WILLIAMSBURG PHARMACY 440-1187 FISCHER HALLMAN RD / /KITCHENER /ON /N2E4H9 FAIRWAY LACKNER PHARMACY 5-900 FAIRWAY CRES / /KITCHENER /ON /N2A0A1 MED HEALTH PHARMACY 614 CORONATION BLVD. / /CAMBRIDGE /ON /N1R3E8 SOBEYS PHARMACY #7224 1187 FISCHER HALLMAN RD / /KITCHENER /ON /N2E4H9 COOK'S PHARMACY 201-1450 BLOCK LINE RD / /KITCHENER /ON /N2C0A5 CARRIAGE CROSSING PHARMACY 4-105 OAK PARK DRIVE / /WATERLOO /ON /N2K0B3 ALPHAMED PHARMACY 460 ALBERT ST / /WATERLOO /ON /N2L6J8 WELLINGTON-DUFFERIN-GUELPH SHOPPERS DRUG MART #1082 710 TOWER STREET SOUTH / /FERGUS /ON /N1M2R3 SHOPPERS DRUG MART #934 25 BROADWAY AVENUE / /ORANGEVILLE /ON /L9W1J6 COSTCO PHARMACY 19 ELMIRA RD SOUTH / /GUELPH /ON /N1K0B6 REXALL 140-666 WOOLWICH ST / /GUELPH /ON /N1H7G5 DRUGSTORE PHARMACY #531 160 KORTRIGHT RD W / /GUELPH /ON /N1G4W2 DRUGSTORE PHARMACY #559 1045 PAISLEY RD / /GUELPH /ON /N1K1X6 REXALL 123 MAIN ST / /ERIN /ON /N0B1T0 DRUGSTORE PHARMACY #4167 101 SECOND LINE / /SHELBURNE /ON /L9V3J4 JEFFERS PHARMACY LIMITED 1 ELIZABETH STREET / /ORANGEVILLE /ON /L9W7N7 TRAILSIDE PHARMASAVE 6420 BEATTY LINE N UNIT 101 / /FERGUS /ON /N1M2W3 YORK REGION COSTCO PHARMACY #545 65 KIRKHAM DR / /MARKHAM /ON /L3S0A9 COSTCO PHARMACY #592 35 JOHN BIRCHALL RD / /RICHMOND HILL /ON /L4S0B2 COSTCO PHARMACY #510 18182 YONGE ST / /EAST GWILLIMBURY /ON /L9N0J3 COSTCO PHARMACY #547 71 COLOSSUS DR / /WOODBRIDGE /ON /L4L9J8 GALLERIA PHARMACY E1-7040 YONGE ST / /THORNHILL /ON /L4J1V7 SHOPPERS DRUG MART # 965 8000 BATHURST STREET / /THORNHILL /ON /L4J0B8 SHOPPERS DRUG MART #928 13070 YONGE ST / /RICHMOND HILL /ON /L4E2T2 SHOPPERS DRUG MART #920 MARKHAM TOWN SQUARE /8601 WARDEN AVE /MARKHAM /ON /L3R8W3 SHOPPERS DRUG MART #1279 446 HOLLANDVIEW TRAIL / /AURORA /ON /L4G3H1 FRESHCO PHARMACY 9580 MCCOWAN RD / /MARKHAM /ON /L3P3J3 SHOPPERS DRUG MART #970 14729 YONGE ST / /AURORA /ON /L4G1N1 DALES PHARMACY 377 CHURCH ST / /MARKHAM /ON /L6B1A1 SHOPPERS DRUG MART # 981 20 DAVIS DRIVE / /NEWMARKET /ON /L3Y2M7 TIMES PHARMACY 95D-550 HIGHWAY 7 E / /RICHMOND HILL /ON /L4B3Z4 STOUFFVILLE IDA PHARMACY 6212 MAIN ST SUITE 102 / /STOUFFVILLE /ON /L4A2S5 LOBLAW PHARMACY 18120 YONGE ST / /NEWMARKET /ON /L3Y8V1 SHOPPERS DRUG MART #1386 9980 DUFFERIN ST / /MAPLE /ON /L6A4K5 SHOPPERS DRUG MART #1170 9306 BATHURST ST /BUILDING #1 UNIT A /VAUGHAN /ON /L6A4N9 WAL-MART PHARMACY 8300 HIGHWAY 27 / /WOODBRIDGE /ON /L4H0R9 REXALL 9625 YONGE ST / /RICHMOND HILL /ON /L4C5T2 SHOPPERS DRUG MART #933 2266 MAJOR MACKENZIE DRIVE / /MAPLE /ON /L6A3Y7 FRESHCO PHARMACY #7233 1430 MAJOR MACKENZIE DR E / /RICHMOND HILL /ON /L4S0A1 REXALL 3900 RUTHERFORD RD / /WOODBRIDGE /ON /L4H3G8 WAL-MART PHARMACY 135 FIRST COMMERCE DR / /AURORA /ON /L4G0G2 REXALL #8156 C-76 ARLINGTON DR / /KESWICK /ON /L4P0A9 LOBLAW PHARMACY 15900 BAYVIEW AVE / /MARKHAM /ON /L4G7Y3 REXALL #6966 16900 YONGE ST / /NEWMARKET /ON /L3Y0A3 UPTOWN APOTHECARY 9325 YONGE STREET / /RICHMOND HILL /ON /L4C0A8 DRUG STORE PHARMACY #4325 9305 HWY 48 / /MARKHAM /ON /L6E0E6 KING CITY GUARDIAN DRUGS 2075 KING RD UNIT 1 / /KING CITY /ON /L7B1K2 ROBINS PHARMACY 191 MAIN ST / /NEWMARKET /ON /L3Y4X1 MARKHAM HEALTHPLEX PHARMACY 5995 14TH AVE., UNIT A2B / /MARKHAM /ON /L3S0A2 MORELLI'S PHARMACY 98 COPPER CREEK DR / /MARKHAM /ON /L6B0P2 WAL-MART PHARMACY #3174 670 APPLEWOOD CRES / /VAUGHAN /ON /L4K0L4 ATLAS PHARMACY 1A-1383 16TH AVENUE / /RICHMOND HILL /ON /L4B0E2 SUTTON APOTHECARY 121 HIGH ST / PO BOX 100 /SUTTON /ON /L0E1R0 METRO PHARMACY #530 5612 MAIN ST / /STOUFFVILLE /ON /L4A8B7 ST MARY PHARMACY C2-95 TIMES AVE / /THORNHILL /ON /L3T0A2